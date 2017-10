La oposición pregunta hoy al Gobierno sobre Cataluña, a la espera de la segunda respuesta de Puigdemont

Ciudadanos, En Comú, ERC y PDeCAT volverán a preguntar sobre la crisis abierta en Cataluña este miércoles en el Pleno del Congreso un día antes de que expire el plazo para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, conteste al segundo requerimiento enviado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre su decisión de suspender la independencia.

Este lunes, Puigdemont envío un escrito al Gobierno en el que no aclaraba, como le pedía el Gobierno, si había declarado o no la independencia de Cataluña. Enseguida, desde el Ejecutivo le afearon su contestación --sólo debía contestar sí o no-- y le recordaron que estaba a tiempo de evitar la aplicación de las disposiciones del artículo 155 de la Constitución. El plazo concluye este jueves a las diez de la mañana.