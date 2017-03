A vueltas con la moción de censura a Pedro Antonio Sánchez

Salvo sorpresa mayúscula, el Parlamento murciano admitirá este lunes a trámite la moción de censura presentada por el PSOE. Los socialistas cuentan con el apoyo de Podemos, pero para que salga adelante, necesitan también a Ciudadanos. Pero los de Rivera evitan retratarse todavía, siguen esperando que el PP busque un sustituto para el imputado Pedro Antonio Sánchez, antes de mañana. Si no, afirma Villegas, Ciudadanos tendrá que afrontar la moción de censura “para que los murcianos tengan la voz y tengan la palabra”. Y ahí está la diferencia que ahora mismo parece insalvable: Ciudadanos quiere una moción instrumental, para convocar elecciones y no para dar la presidencia al candidato que propone el PSOE. Tendrán una semana para ponerse de acuerdo antes de la votación. La moción contra el presidente sólo saldrá adelante si se une toda la oposición; si fracasa, no se podrá presentar otra en el plazo de un año.