Mas se muestra a favor de "cualquier argumento de defensa" que permita salir de prisión a los exconsellers

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha dado su apoyo este viernes a los exconsellers encarcelados, asegurando que "entendería" cualquier estrategia de defensa que logre ponerles en libertad.

Preguntado por si admite el artículo 155, el expresidente ha señalado que considera una aberración política su aplicación en Cataluña, por lo que no puede aceptarlo. No obstante, ha recalcado que él no se encuentra en prisión por lo que en el caso de los exconsellers "entendería cualquier estrategia de defensa".