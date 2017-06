Noticias Cuatro / Agencias

Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, ha dado pistoletazo de salida a la tercera moción de la democracia. Esta, como las dos anteriores -en 1980 y 1987- tampoco saldrá adelante. Unidos Podemos tiene tiempo ilimitado para explicar las razones que le han llevado a presentar la censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

9:41 Irene Montero dedica varios minutos a desgarnar cómo funciona una trama de corrupción, con contínuas alusiones a los casos que salpican al PP.

9:31 Montero enumera los casos de corrupción que salipcan al PP, por orden alfabético y se pregunta cuántos casos no habrán salido. No basta con pedir perdón, les exigimos que devuelvan lo robado . Lo mejor que podían hacer por España es usar el dinero de sus próximas campañas para devolver a la Hacienda pública. El PP ha convertido la corrupción en una forma de gobierno . La corrupción no es un problema moral ni inevitable. La corrupción para llevarse a cabo necesita una estructura y una trama de poder.

9:29 Con esta moción de censura, en el Parlamente le decimos que la gente no tiene miedo y no acepta sus mentiras. Cuando en un país gobierna una organización que según los jueces se dedica a delinquir, lo que debe hacer un demócrata es trabajar para echarle ustedes.

9:24 Con qué cara dura mantienen hoy que la Fiscalía conspira contra el PP o se inventa delitos. S on el primer partido imputado por corrupción de la historia. Los jueces dicen que ustedes que son una organización criminal. Ustedes han mentido sistemáticamente . Han trabajado para mentir y para mantener la ley del silencio. Usted lo dijo en un lapsus: "Lo que hemos hecho es engañar a la gente". Necesitan que los ciudadanos tengan miedo o se resignen. Necesitan un país sin memoria. Por eso no aplican a nuestra historia reciente la ley de justicia universal. Hace días esta cámara recibió a un exministro preconstitucional, responsable de la matanza de Vitoria. Cada vez más gente en este país sabe que ustedes les han dejado sin nada .

9:20 Nuestra alternativa será con las mujeres o no será. No es España, si no ustedes quienes van a la deriva. Su destino no es el destino de España. Hay una España que pide paso, que quiere echarlos y quiere construir alternativa. La corrupción no es cosa de manzanas podridas, tiene sede: Génova 13.

9:17 Hace 183 las cigarreras de esta país. Pastor pide de nuevo silencio. Ellas organizaron los primeros, movimientos obreros de mujeres en este país. Y hace 86 años Clara Campoamor subió a esta tribuna, algo que la ley en ese momento nos prohibía. Si alguien sabe plantar cara a la resignación, esas son las mujeres. Por eso esta moción también es feminismo.

9:13 Han parasitado las instituciones de su país, para su enriquecimiento y el de las élites. Han saqueado y se han llevado el dinero de las élites a Suiza y Andorra. Montero recuerda el 15.-M. Nunca les gustó que la ciudadanía despertarse. Nos llamaron perro flautas. Su tiempo se ha acabado señorías del PP. Se refieren a Cospedal que les dijo a los jóvenes del 15M que hicieran un partido. Esta moción les dice basta ya. Son millones los ciudadanos y ciudadanas que no tienen miedo y no aceptan su desesperanza .

9:08 Montero les acusa de huir hacia delante. Su estrategia es aguantar hasta que amaine el temporal. Esperan que el verano borre de la mente de los españoles la operación lezo y al señor Moix. "Tratan a España con la misma arrogancia con la que me tratan a mí ahora", afirma Montero después de tener que interrumpir su discurso dos veces. Se esfuerzan de aparentar normalidad, se creen sus pripias mentiras y se extrañan de que nosotros no los creamos. Consideran natural y normal, el orden de cosas donde los que mandan roban y los de abajo trabajan. Quieren normalizar el saqueo de lo público, quieren normalizar la degradación del sistema sanitario, normalizar los desahucios y nos cuentan que la gente ocupa casas porque quieren vivir del cuento, quieren normalizar las presiones en el poder judicial y apartan a quien no se deja comprar y quieren normalizar la corrucpción y que se trata de unas pocas manzanas podridas...Ustedes forman parte del pasado de ste país.

9:04 Ana Pastor da la palabra a Irene Montero , portavoz de Unidos Podemos. Hace referencia al asesinato machista ocurrido esta noche en Granada. Comienza su intervención diciendo que Rajoy mira a España con los ojos estraviados y cansados de mirar hacia otro lado. Les acusa de autoritarios, machistas, obsesionados por borrar la historia democrática, de servilismo a las élites económicas. España está harta de que le roben., de que ustedes le roben y la democracia pide paso, sentencia Montero.