Nueve de los trece ministros del Gobierno, desconocidos para los españoles tras un año de mandato

Sáenz de Santamaría es la única que se aproxima a los niveles de conocimiento de los líderes de PSOE, Podemos y Ciudadanos

Según los datos del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recogidos por Europa Press, revela que tres de cada cuatro españoles no saben quién es el titular de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el miembro más desconocido del Gobierno. En concreto, un 72,3% no le conoce y otro 6,8% no sabe qué opinar de él.