El primer ministro belga cree que es momento de "diálogo interno" y no de mediación europea en la crisis catalana

El primer ministro belga, Charles Michel, se ha desmarcado este jueves de la llamada a una mediación europea en la crisis política en Cataluña, al considerar que es un asunto nacional que requiere de momento un diálogo "interno".

En lo que a la independencia de Cataluña se refiere, el primer ministro ha optado por no tomar posición porque, ha dicho, "no es la cuestión que se plantea" y no se debe "prejuzgar" el resultado de un posible diálogo entre las partes.