El magistrado emérito del TC Manuel Aragón pide no descargar exclusivamente en los jueces la defensa del Estado

Dice que la Justicia está para velar por el sistema legal pero no para solucionar las disfunciones del sistema político

El catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha advertido este miércoles de que no se puede descargar "exclusivamente" en las espaldas de los jueces la defensa del Estado constitucional, en referencia al conflicto desatado por la deriva independentista en Cataluña.

Para Manuel Aragón, "la Justicia está para velar por el sistema legal, lo que implica hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, pero no para solucionar las disfunciones que pudieran existir en el sistema político". Se trata de una tarea que corresponde a los políticos, según defiende el magistrado, que no ha descartado que, en aras de alcanzar una solución al problema catalán, se propongan "reformas normativas".

Al respecto ha abogado porque se acometa una reforma del actual sistema de designación, "porque los ciudadanos necesitan tener confianza en la Justicia, sentirse seguros de que los jueces resolverán conforme a Derecho y sin ninguna apariencia de parcialidad". "No basta con designar como jueces a juristas auténticamente solventes; es preciso, además, que su designación no esté mediada, directa o indirectamente, por motivos ideológicos o partidistas", ha dicho.

También se ha mostrado partidario de que los jueces sólo hablen mediante providencias, autos y sentencias, y no expresen públicamente sus opiniones políticas o inclinaciones partidistas. "Un juez tiene, en mi opinión, limitada su libertad de expresión por exigencias de la función que desempeña, y ese límite no me parece de ningún modo inconstitucional".