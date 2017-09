El juez interroga hoy a la 'mano derecha' del ex DAO Eugenio Pino sobre el pendrive de los Pujol

El juez de instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, interroga este martes al inspector jefe de la Policía Nacional Bonifacio Díaz Sevillano, el que fuera 'mano derecha' del ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, por el pendrive 'fantasma' con pruebas sobre la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

El pasado mes de febrero, Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas mantuvieron ante De la Mata sus versiones enfrentadas sobre el origen del pendrive. El ex DAO relató que fue a finales de 2012 o principios de 2013 cuando Martín Blas le entregó este dispositivo encriptado al que no pudo acceder, sin saber nunca más de este dispositivo de memoria.

"Di por hecho que era Método 3 porque Marcelino se encargaba de Método 3, pero no me dijo nada", advirtió tras las reiteradas preguntas del juez De la Mata, según los audios de aquel interrogatorio. "No lo puedo decir al 100%, sólo me da un pendrive. Entiendo, por mi imaginación poderosa como policía, que es Método 3. Ahora, si me pregunta si lo juro ante la Biblia, le diré que no lo sé", añadió Pino.