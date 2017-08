La hermana de los Oukabir protagoniza el acto de Ripoll contra los atentados

"Que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas"

El mismo día de la gran manifestación en Barcelona, en Ripoll también la gente ha gritado 'No tinc por' durante el acto, que ha acabado con la música de 'El cant dels ocells'.

La hermana de los Oukabir ha rechazado el terrorismo y ha pedido unidad para evitar que se repita: "Para que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación no explicación y que no tienen nada que ver con el Islam".