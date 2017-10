La Guardia Civil aporta grabaciones para demostrar que los resultados del 1-O fueron decididos previamente

Durante la conversación hablan de cómo se va a interpretar la jornada de votación del 1 de octubre y de la estrategia que tienen que seguir en la presentación de resultados . En este contexto, Joan Manuel Tresserras le dice que "no se puede hacer un discurso triunfalista que no tenga suficiente justificación" y que "tienen que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria : queríamos hacer esto y no nos han dejado y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer".