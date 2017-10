La fundación Gates contra la brecha de género y la atleta Switzer, premios derechos humanos de la Abogacía 2017

La periodista nigeriana Chika Oduah, premiada por dar a conocer los secuestros Boko Haram

El Premio "Nacho de la Mata", creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida ha recaído en Albert Parés, activista por los derechos de los inmigrantes y especialmente de los menores no acompañados.

Solo un tercio de los países tiene organismos que recopilan cifras desagregadas por género, lo que dificulta los avances hacia la igualdad, ya que los datos son la primera herramienta para resolver un problema.Cuántas mujeres y niñas se ocupan en trabajos no remunerados y el trabajo doméstico, cuántas sufren violencia de género, cuál es el número de las que tienen activos son algunos de los datos que permanecen ocultos.

Sus reportajes han sido publicados por 'The New York Times', 'The Atlantic' o 'Al Jazeera'. Visita distintas ciudades para hablar sobre la situación de la mujer en Nigeria, marcada por un ancestral machismo, las leyes de los islamistas que la condenan a una vida de esclavitud y la captación de jóvenes para ser explotadas sexualmente en Occidente.