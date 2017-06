El alcalde de Albal (PSPV) y exvicepresidente de Emarsa Ramón Marí ha reiterado este jueves ante el tribunal que juzga este caso que nunca sospechó del desfalco que se estaba cometiendo en la mercantil porque creía lo que le trasladaban el entonces presidente Enrique Crespo y gerente Esteban Cuesta en relación con la falta de financiación: "Jamás pensé que el déficit era porque estaban robando".

Esta situación cambió a partir de la auditoría de 2009. Entonces se empezó a manifestar que no se cumplía con la contratación pública y por este motivo empezaron sus quejas en la asamblea y consejos de la empresa. "Crespo y Cuesta me decían que eso no era así, que había una especie de contrato marco y una serie de proveedores", ha añadido Marí, quien ha puntualizado que él no mezcla "partido con personas".

El testigo empezó a pedir más datos y ha señalado que Crespo y Cuesta estaban "mintiendo" y "enredando". "Nos decían que nos iban a dar información y no nos la daban. Crespo me amenazaba con querellarse contra mí cuando le acusaba de algo. Y entonces, como no tenía pruebas, me tenía que retractar y pedir que no constara en acta. Esto pasó en tres ocasiones. A la tercera ya no me pasó porque fui preparado con papeles". "En aquél entonces estaba indignado e investigaba todo", ha agregado.