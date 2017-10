La expresidenta De Gispert espera que Puigdemont responda a Rajoy "Adelante república"

La expresidenta del Parlament Núria de Gispert (Demòcrates) ha confiado en que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda con un "Adelante república" al requerimiento del Gobierno central sobre si el martes declaró la independencia.

"Por lo que he visto estos días y hemos oído en los medios, el presidente no está dispuesto a contestar con un 'sí' o un 'no'. Seguramente estará dispuesto a contestar con lo que ya dijo en el Parlament" el martes, ha dicho.