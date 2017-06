El exfutbolista 'Pizo' Gómez pide el archivo en el caso ERE alegando que no ha cometido ningún delito

El exfutbolista José Antonio Gómez Romón, más conocido como 'Pizo' Gómez, ha recurrido el auto en el que la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, le procesó junto a otras cuatro personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación en relación a las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), y ha solicitado el archivo de la causa al entender que no ha cometido delito alguno.

Por ello, se pregunta "cómo puede ser autor de un delito de prevaricación quien ya ha quedado acreditado que no ha tenido contacto alguno con ningún funcionario público" y concluye señalando que "los hechos que el auto atribuye" a su cliente "no pueden incluirse en el delito de prevaricación administrativa".

"No cabe una interpretación analógica de los delitos", asevera el abogado, que apostilla que, "como es sabido, no toda irregularidad administrativa tiene sitio en el Código Penal, ni cabe sancionar penalmente al ciudadano que no proceda a denunciar aquellas irregularidades que conozca", pues el delito de omisión de perseguir delitos "se refiere a los funcionarios públicos y la obligación de denuncia del particular queda reducida a los delitos contra la vida, la integridad, libertad o libertad sexual".