El exdirector de Riesgos expuso a sus superiores la necesidad de conseguir liquidez ante la advertencia del BdE

El responsable de Recursos asegura también que no le salían los números para abonar los complementos retributivos

Al respecto el ex responsable de Recursos Vicente Soriano ha declarado que se le comunicó que tenía que reducir entre un 2 y un 5 por ciento los gastos relaciones con las retribuciones y beneficios aunque él respondió que "no iba a dar para todo" y que no le salían los números . "Yo era consciente de la tensión de liquidez que había; 2010 no era como 2008 y 2009, los resultados que se mostraban eran entre un 20 y un 25 por ciento inferiores al año anterior", ha reconocido Soriano.