Los exconsejeros en prisión se han acercado en varios escritos a la 'vía Forcadell' que facilitó la excarcelación

Junqueras evoluciona desde su silencio ante el fiscal, la calificación de la DUI como "política" hasta el acatamiento expreso del 155

No obstante, ya el pasado 21 de noviembre defendió -en un nuevo escrito dirigido a la Audiencia Nacional- que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Govern cesado no había vuelto a actuar, lo que podía ser interpretado como un acatamiento, aunque no expreso, de la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy. Añadía que la declaración independentista del 27 de octubre en el Parlament tenía valor "estrictamente político" y que, después de haberla proclamado, no parecía existir ningún escenario por el que los investigados por un delito de rebelión pudieran ejecutar acciones de reiteración de las conductas objeto de la querella.