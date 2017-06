El hombre juzgado este martes en la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo tras difundir mensajes en las redes sociales en favor de ETA y GRAPO ha justificado su comportamiento por la medicación que toma por el trastorno psicótico que sufre, por el que ha estado internado varias veces desde la adolescencia. "Si la tomo, organizado; si no la tomo, la he cagado entera. Estoy medicado y moriré medicado", ha dicho.

Durante el juicio, ha reconocido haber publicado "un montón de cosas", pero sólo "el 75 por ciento" de los mensajes que figuran en el escrito de acusación. Según ha asegurado, el otro 25 por ciento no lo ha escrito él, aunque no ha sabido decir qué comentarios exactamente porque no los recordaba. Eso sí, ha añadido además que en los mensajes de los que se responsabiliza no hizo sólo apología del terrorismo de ETA, sino "del terrorismo a nivel mundial".