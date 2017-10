La hija del primer empresario asesinado por ETA dice que las víctimas perdonarán "cuando sea honroso perdonar"

"Nadie se atrevía a dar la cara y llamar a las cosas por su nombre. Era como si el terrorismo estuviera consentido", recuerda

Para Cristina Berazado, "es importante que se den esos pasos de decir 'lo hicimos pero nos arrepentimos', porque todas las víctimas queremos que haya paz, aunque muchas veces hemos tenido que oír barbaridades, a gente defendiendo o no condenando a los terroristas, y eso duele muchísimo".

"Me encantó que el pasado viernes el lehendakari dijera bien claro que fue una injusticia injustificable. Yo he oído muchas veces tratar de justificar más que condenar. Todavía hay gente que no condena el terrorismo. Perdonaremos cuando sea honroso perdonar", ha añadido.