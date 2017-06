De la Mata cree que Emilio Botín y su hermano ocultaron fondos para tapar que poseían el 8 por ciento de acciones de Bankinter

Según el auto del magistrado, estos informes referidos a determinadas cuentas corrientes a raíz de la investigación abierta por la llamada 'lista Falciani' --que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo-- reflejan una operativa de movimientos de fondos entre Santander y BNP, por un lado, y HSBC, por otro. Este último puso en marcha un sistema de cuentas de valores conocidas como 'ómnibus' en las que se desconocía quienes eran los verdaderos propietarios de las mismas.

El magistrado revela que entre agosto de 2007 y julio de 2010 Santander obtuvo la custodia de los valores titularidad de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter, si bien estos valores no sóo se ocultaban bajo dicha sociedad, sino que también era titular HSBC. El auto precisa que este entramado permitió esconder la titularidad real de las acciones de Bankinter y que poseían, por valor del 8 por ciento, el expresidente del Banco Santander Emilio Botín, su hermano Jaime Botín así como de sus respectivos hijos.

La Audiencia Nacional investiga los movimientos emitidos desde cuentas bancarias en España a cuentas al banco suizo así como órdenes de pago del Grupo Santander siguiendo las instrucciones del HSBC mediante la utilización del método MT202, conocido también como 'cover payments' y que permitía no identificar quien era el ordenante y el beneficiario último de estas operaciones.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de datos a terceros: si lo hace la Policía, la prueba no es válida de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera nulas las pruebas obtenidas violentando derechos o libertades fundamentales; si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no busca prefabricar pruebas sino obtener lucro --como era el caso de Falciani--, sí se le puede dar validez.