El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado que "es opinable si la capacidad de diálogo" del Ejecutivo "ha sido suficiente para encontrar una salida o no" a la situación en esa comunidad, pero también ha asegurado que la voluntad del Govern de dialogar deja mucho que desear.

En entrevistas de TV3 previa, Millo ha afirmado que el Ejecutivo de la Generalitat no será "interlocutor válido" del Gobierno tras el referéndum, si el Govern no rectifica y acaba haciendo al consulta. "Si no hay rectificación antes del 1 de octubre, al día siguiente lo que habrá seguramente es un cambio de interlocutores", ha añadido.

Para Millo, Puigdemont "no sabe cómo hacerlo o no lo dice para no dar pistas, para que no le pillen", y se ha limitado a decir que la respuesta del Estado será proporcional a medida que el Govern dé pasos.