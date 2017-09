El defensor de Villanueva pide la extinción de su responsabilidad penal en 'La Perla' y la 'trama eólica'

Precisa que su patrocinado ni siquiera se encontraba formalmente 'investigado' ya que los autos se encuentran recurridos

Pero además, el defensor deja bien sentado que "aquí no hay culpable pues no ha sido pronunciada sentencia condenatoria (de clase alguna, ni definitiva, ni firme). Tampoco se ha celebrado juicio oral, ni ha sido dictado auto de apertura de juicio oral contra Tomás Villanueva Rodríguez. No ha llegado a tener la cualidad de acusado de una eventual acusación de la que, en su caso, hubiera podido ejercer su derecho fundamental de defensa".