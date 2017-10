El conseller Santi Vila presenta su dimisión: "Mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado"

El conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, ha presentado la noche de este jueves su dimisión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria.

Lo ha hecho después del anuncio de Puigdemont de su decisión de no convocar elecciones anticipadas en Cataluña para que la mayoría del Parlament determine cómo reaccionar ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, argumentando que no ha conseguido del Gobierno central garantías para convocar unos comicios con normalidad, en alusión a que no se aplicara el 155.