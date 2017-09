El conseller Comín pide la independencia de Cataluña: "¡Por España!"

Rufián avisa de que votar el 1-O es "demócrata, valiente y antifascista"

Ha asegurado que el 1-O no va de independencia 'sí' o 'no', y que no se puede defender la equidistancia porque hay "represores y reprimidos", en referencia a los detenidos por la organización del referéndum, que ya están en libertad con cargos.