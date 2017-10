Un 48,7% de catalanes quiere la independencia, siete puntos más que en junio

Según los datos arrojados por una encuesta del Centre d'Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO), un 48,7% de catalanes quiere la independencia, un 43,6% la rechaza, el 6,5% no lo sabe y el 1,3% no contesta. Estos resultados reflejan un crecimiento de más de siete puntos de los partidarios de la independencia respecto junio de 2017, cuando eran el 41,1%, y un retroceso de los detractores de casi seis puntos --del 49,4 al 43,6--.

Por partidos políticos, el único electorado que se muestra dividido es el de SíQueEsPot : un 55,7% no quiere un Estado catalán ; el 30,4 sí lo desea ; el 13,3 no lo sabe y el 0,6 no contesta.