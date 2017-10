Carles Puigdemont rechaza las medidas del 155 y descarta convocar elecciones

Noticias Cuatro

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha comparecido en el Palau para afirmar que descarta la convocatoria de elecciones : “No acepto estas medidas, por injustas, y porque ocultan sin disimularlo la intención de venganza”.

“He considerado la posibilidad de ejercer y de convocar elecciones . Es mi potestad. Mucha gente me ha interpelado en los últimos días. Mi deber es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada en un conflicto que es político y que es de naturaleza democrática . Saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre que se cedieran unas garantías. Pero no hay garantías en estos momentos”, ha dicho el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , descartando la convocatoria de elecciones .

"Mi deber era intentarlo honestamente” ha recalcado, antes de rechazar la actitud del Gobierno y la decisión de aplicar el artículo 155 de la Constitución :

" No acepto estas medidas , por injustas, y porque oculta sin disimularlo la intención de venganza”, ha dicho considerando que, no solo no tenía garantías de que no se intervendría la autonomía, sino que ha visualizado cómo se mantiene la "actitud vengativa" del Estado , que --ha vaticinado-- no está dispuesto a frenar la represión que ya está aplicando contra Cataluña, a su juicio.

Así, ha reprochado: "Esto no ha obtenido, una vez más, una respuesta responsable por parte del Partido Popular, que ha aprovechado esta acción para añadir tensión en un momento en que lo que se necesita es máxima distensión y diálogo ".

Así mismo, continuando con su mensaje de crítica al Gobierno central, ha insistido en que tanto él como los suyos siempre han buscado una respuesta dialogada al conflicto, y ha defendido el compromiso que mantienen con la ciudadanía tras los resultados del referéndum del 1 de octubre: “Nadie tiene derecho a reprochar a Cataluña que no tiene voluntad de diálogo; que yo no he estado dispuesto a sacrificios para abordar el diálogo. La democracia nos ha traído aquí a base de compromiso , de responsabilidad. He intentado con mi presidencia allanar el camino, practicando la paz y el civismo . Es necesario que en estas horas que se nos presentan, el compromiso con la paz y con el civismo se mantenga más firmes que nunca. Sólo de esta manera podremos acabar ganando”.