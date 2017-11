Mas dice que la ausencia de Puigdemont forma parte de una estrategia de defensa: "Esto es un abuso del derecho"

Pide derrotar al "autoritarismo" en los comicios de diciembre y denuncia que el único que ha practicado violencia es el Estado

Mas ha explicado en declaraciones a los medios que se ha trasladado a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para mostrar su respaldo a la veintena de excargos del Govern y del Parlament catalán investigados en ambos órganos judiciales por participar en la declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña y se ha mostrado convencido de que la decisión de Puigdemont de no acudir no va a tener consecuencias políticas entre los partidarios de la independencia de Cataluña.

"Esto es un abuso del derecho, no es abandonar un país", ha dicho al ser preguntado por la situación de Puigdemont, cuyo abogado europeo adelantó ayer que no acudiría a la citación judicial y permanecería en Bélgica junto con otros cuatro consellers cesados. Mas ha matizado que su sucesor, con el que no habla desde el viernes, no ha abandonado España y que su intención es "dar la cara" a pesar de que se le imputan, ha dicho, "delitos muy graves con penas muy duras".