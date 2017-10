Otra asociación de guardias civiles pide relevos en Cataluña y alternativas al alojamiento en el barco

La asociación de guardias civiles APROGC se ha sumado a la petición realizada por otros colectivos profesionales del Cuerpo y ha reclamado este jueves al Ministerio del Interior el relevo de los agentes desplegados en Cataluña por el proceso soberanista, y sugiere además que se busquen alternativas de alojamiento al barco atracado en el puerto de Barcelona.

En un comunicado, APROGC afirma que mantiene "un contacto permanente con el Ministerio del Interior", una comunicación que otros colectivos de guardias civiles denunciaban este jueves que no estaba siendo efectiva, al que ha trasladado propuestas para mejorar las condiciones de los agentes de Cataluña como alojarles en localidades próximas a esta comunidad, o "dentro de las posibilidades" dentro de acuartelamiento de las Fuerzas Armadas.

También este jueves, asociaciones profesionales de guardias civiles como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)--la mayoritaria entre los agentes-- ha denunciado la situación de "semiabandono" en que se encuentran los guardias civiles desplegados en Cataluña y acusaba al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil de "no cumplir" con los agentes ni atender sus "quejas".

"El Gobierno no ha cumplido, ni está cumpliendo, con los guardias civiles. Y nuestra paciencia se ha agotado", señalan desde la AUGC, que sostiene que "no está dispuesta a asumir el mero papel de comparsa".

La asociación recalca que las condiciones de alojamiento de los agentes "no son dignas"; las de manutención "no son las idóneas" y hace hincapié en la "presión" a la que están sometidos los agentes por la suspensión de la jornada laboral: "Se abusa en la duración de los turnos de trabajo y no se dan días de descanso", denuncian.