1-O. El arzobispo de Toledo advierte de "los males" que traería la ruptura: "Es peor el remedio que la enfermedad"

El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha advertido este martes de "los males" que traería consigo la independencia de Cataluña y ha afirmado que "sería peor el remedio que la enfermedad". "Puestas en una balanza las razones que ellos dan por la características de Cataluña y su historia, la otra realidad sería el enfrentamiento y el debilitamiento de la sociedad catalana. Mucha gente entraría en una situación peor que la actual", ha añadido.

"Yo no sé si se debe reformar la Constitución y tampoco me escandalizará si se hace, pero me apena muchísimo --y me indigna-- que empecemos de nuevo a no tener un punto de referencia que no sirva para resolver y no para romper", argumenta Rodríguez, para continuar señalando que "es mejor una España unida, por muy diversa que sea, que desgajada en partes, aunque esas partes tengan peculiaridades muy ricas y que han de tenerse en cuenta".