La alcaldesa de Montcada se acoge a no declarar y califica su citación de "intimidatoria"

La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos (ICV-EUiA), se ha acogido al derecho a no declarar una vez se ha presentado este lunes en los juzgados de Cerdanyola del Vallès por su colaboración en la organización del 1-O y ha calificado la citación de "intimidatoria".

Ha recordado que no es independentista y que no comparte la organización de este referéndum, pero ha matizado que no se trata "de independencia sí o no, es la defensa de los derechos y las libertades" de la ciudadanía, y ha asegurado que su obligación es velar para los que quieran votar 'sí', 'no' y los que no quieran acudir a las urnas.