El alcalde de Portbou (Gerona) ordena cambiar la cerradura del colegio electoral

El alcalde de Portbou (Gerona), Josep Lluís Salas, ha ordenado cambiar la cerradura de la sala Walter Benjamin del municipio, designada colegio electoral para el referéndum de este domingo, para que no se pueda acceder a su interior, ha explicado el concejal Sergi Aranda, del Gobierno municipal de CiU.

"Has cruzado la línea, has puesto la gota que ha hecho colmar el vaso, hoy has apostado por el fascismo y no por la democracia", le ha reprochado el edil, que también ha acusado al alcalde de contribuir a hacer, con su gesto, "un Portbou más gris y oscuro".