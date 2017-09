El alcalde de Molins de Rei firma un decreto a favor del referéndum y cede locales

El alcalde de Molins de Rei y diputado de JxSí en el Parlament, Joan Ramon Casals, ha firmado este jueves un decreto de apoyo a la convocatoria del referéndum sobre la independencia de Cataluña y ha respondido afirmativamente a la petición presidente de la Generalitat para que ceda locales como puntos de votación el 1 de octubre.

NO CONSULTA AL SECRETARIO

El alcalde ha accedido a ceder estos espacios sin pedir ningún informe a la secretaría municipal y ha apuntado: "No es preceptivo ni necesario un informe, porque cuando me han pedido un local para hacer unas elecciones españolas o autonómicas no hemos pedido ningún informe al secretario, ya que es potestad del alcalde ceder el uso de los espacios propiedad del Ayuntamiento".