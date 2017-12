El alcalde de Argentona (CUP) no declara al considerar que el fiscal no tiene ya competencia

La CUP asegura que desobedecerá por "responsabilidad política"

El alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo (CUP), se ha negado este martes a entrar a declarar por orden de la Fiscalía en la Ciutat de la Justicia por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y obstrucción por el 1-O al considerar que el fiscal ya "no tiene competencia territorial" en Cataluña.

En declaraciones a los medios acompañado de la 'número 2' por Barcelona de la CUP, Maria Sirvent, Calvo ha afirmado que una república catalana es una realidad en construcción, por lo que "un fiscal español no puede actuar, no tiene competencia, sus órdenes no tienen eficacia" en Cataluña.