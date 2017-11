El abogado de Puigdemont reprocha el trato que recibieron los exconsellers

El abogado Jaume Alonso Cuevillas ha reprochado este viernes el "trato vejatorio" que recibieron los exconsellers en su traslado a prisión y que se hiciera una 'vistilla' conjunta en lugar de una individual para cada uno de ellos.

Cuestionado sobre los próximos pasos, Cuevillas ha remarcado que las perspectivas para los consellers cesados no son buenas tras no admitirse los recursos de apelación de los presidentes de la ANC y Òmnium: "No es un buen presagio".