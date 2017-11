El abogado de Puigdemont dice que no irá a la Audiencia Nacional y propone que declare en Bélgica

Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha afirmado que su cliente no tiene pensado ir a la Audiencia Nacional, pese a que ha sido citado como imputado para este jueves, y ha propuesto que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente.

Bekaert dijo este miércoles a la agencia Associated Press que Puigdemont "no va a ir a Madrid". "He sugerido que le interroguen aquí, en Bélgica. Es posible", añadió.