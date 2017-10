Zoido dice que los policías en Cataluña están "muy bien atendidos", pese a críticas por la comida y dormir en campings

Asegura haber cumplir "todo aquello" a lo que se ha comprometido con ellos desde que se inició el desafío independentista

Según Gutiérrez, se enfrentan a un "trabajo difícil que deben ejercer con dignidad". "Lo más importante cuando un funcionario público hace un trabajo por la seguridad de todos es que lo haga con dignidad y esto es difícil cuando uno está durmiendo o descansando en sitios que no están adecuadamente condicionados, cuando están hacinados o cuando no tienen una alimentación adecuada", ha añadido.

"Recuperaremos la normalidad institucional pero la normalidad del trabajo diario es muy difícil si no son capaces de trabajar con dignidad", ha añadido el diputado de Ciudadanos, crítico con la falta de información de Interior sobre este tema. "Me da la sensación que su Gobierno no tiene un plan adecuado", ha terciado, "no nos han presentado nada todavía".