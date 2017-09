Zoido reclama mejor "coordinación" con los Mossos y pide a Puigdemont que ceje en sus "burdas mentiras"

Llama a la Generalitat para que "depongan en su actitud, vuelvan al seno de la ley y no pongan en el precipicio a todos los catalanes"

"No me he planteado todavía en ningún momento sustituir a nadie ni a nada", ha contestado Zoido a una pregunta directa sobre si estudia ya relegar a los Mossos para garantizar el orden público en Cataluña. En este sentido, ha señalado que la policía catalana está cumpliendo con los requerimientos de la autoridad judicial y de la Fiscalía, echando en falta, no obstante, una "mejor coordinación" entre los Cuerpos policiales.