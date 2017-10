Zoido agradece al guardia civil que ayudó a un padre con su hijo: "Que tenga la integridad de pedir perdón"

Saluda al agente que cantó un fandango y pone al teléfono a Lucía, una mujer que desde Sevilla le dice a su marido y compañeros: "España os quiere"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha transmitido este sábado su agradecimiento a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña felicitando en persona al guardia civil que, en pleno despliegue por el referéndum ilegal del 1 de octubre, convenció a un padre con su hijo a hombros para que no lo expusiera a una eventual carga policial. "Que un día ese padre tenga la integridad de llamar y pedir perdón", le ha dicho.

Lucía estaba preocupada por "el Gordo", que es como conoce todo el mundo a su marido. Zoido la ha llamado de su móvil con la función de manos libres activada. "Lucía, te está escuchando el Gordo", le ha dicho, cruzando bromas con él y el resto de compañeros. La mujer ha mandado desde Sevilla un mensaje que ha emocionado a todos: "No estáis solos, España os quiere; marcháis juntos y volvéis juntos. ¡Viva la Guardia Civil!".

Este guardia civil con una larga experiencia no ha podido reprimir la emoción. "Vaya en el marrón que me has metido", le ha dicho a su mujer todavía con el teléfono del ministro del Interior. La mujer, por su parte, tenía que mandar un último mensaje a Zoido: "Que arregle España y aumente la nómina a esta gente".