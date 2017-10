Zoido pide a Puigdemont que "recapacite" y pase de las "palabras vacías" a los "hechos reales y sinceros"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado este domingo que la "prioridad" del Gobierno es "intentar" que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, "recapacite y vuelva al seno de la normalidad institucional, que se recupere el Estado de Derecho en Cataluña", por lo que le ha pedido "hechos reales y sinceros" y no "palabras vacías que suenen bien".

"Sin duda, este fundamento en la paz, en la firmeza y en la democracia no puede entenderse si no es dentro del marco legal, que en nuestro caso es dentro de la Constitución, del Estado de Derecho y de la división de poderes", ha subrayado el ministro, que considera "fundamental" que Puigdemont "escuche a la sociedad catalana y no se deje llevar por las presiones de una minoría radical que tiene como socio en el Gobierno y que ha llevado a Cataluña hasta el borde del precipicio".