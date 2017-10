Zoido critica la "falta de respeto" de Puigdemont y dice que tiene otra oportunidad para "abandonar a radicales"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha criticado este lunes la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Ejecutivo central pues entiende que demuestra "una falta de respeto a todos los ciudadanos de Cataluña". Además, ha advertido de que, a falta de que expire el plazo del segundo requerimiento el jueves, "vuelve a tener otra oportunidad para rectificar y abandonar a los radicales".

"Lamento profundamente que Puigdemont no haya querido contestar el requerimiento, no era difícil responder sí o no", ha sostenido Zoido, quien ha defendido que en un asunto tan importante como este "era necesario dar con claridad una respuesta para que no haya lugar a más interpretaciones". "Lo que ha demostrado es una falta de respeto a todos los ciudadanos de Cataluña", ha apostillado.