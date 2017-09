Zapatero aconseja "un liderazgo europeo más intenso" ante lo que sucede en el mundo árabe

Asegura que mientras no haya solución al conflicto de Palestina-Israel, "no se verá un horizonte de estabilidad"

En este sentido, quien fue jefe del Ejecutivo español entre 2004 y 2011 ha expresado que "es verdad que hay razones que explican porqué la vocación natural de relación política en todos los ámbitos de Europa que debería ser hacia el Mediterráneo no lo ha sido", de manera que Europa tiene "una crisis clara de crecimiento", ha opinado, citando el periodo posterior a la caída del muro de Berlín y la integración de la Europa del Este.

Ante ello, cree que "quedan un par de décadas de recuperación de la visión estratégica como gran proyecto de unión de países", pero ha lamentado que "dejó a un lado el Mediterráneo". Además, ha asegurado que un factor "decisivo" de todo lo que se vive en estos momentos fue la no entrada de Turquía en la Unión Europea, porque "se decidió si Europa era abierta", pero "se lanzó un mensaje muy preocupante al mundo musulmán", porque "en muchos países, entre ellos Turquía, se interpretó que cerrar la puerta era por su carácter de país musulmán".

Para él, hay que partir de una idea, como es que "mientras no haya solución al conflicto de Palestina-Israel, no se verá un horizonte de estabilidad, pacificación y una nueva relación en Oriente Medio y buena parte del mundo árabe y musulmán".

Por tanto, "mientras no se vaya al tumor primario, que es el que alienta y ha alentado todo el radicalismo, será muy difícil encontrar una solución", ha argumentado, para remarcar que "hay que confiar en que en algún momento la comunidad geopolítica internacional tome conciencia de que hay que abordar el conflicto palestino-israelí".

Mientras, el expresidente del Gobierno ha comentado que en este momento "hay un fenómeno de recrudecimiento de la violencia en forma de terrorismo yihadista", aunque, según ha resaltado, "no supone, como a lo largo de la evolución de la civilización, que la violencia política se vea incrementada", pero ha advertido del "incremento del terrorismo en Europa".

No obstante, ha afirmado que "es el momento de la historia de la humanidad con menos miseria o menos pobreza extrema y menos violencia, a pesar de lo que se vive", a lo que ha agregado que "el terrorismo es un problema de evolución y proceso, pero ha desaparecido en Europa en cuanto a grupos europeos o con móviles políticos", ante lo cual ha citado a ETA, así como las FARC en relación a Latinoamérica, entre otros grupos.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero ha admitido que "Europa sufre otro tipo de terrorismo, con el yihadismo", y frente a ello considera que "hay que protegerse y defenderse con la policía, la seguridad y la cooperación internacional", pero "no se ganará la causa de la no violencia y el fin del terrorismo, si no es con una acción ideológica y cultural", ha recomendado.