El exjuez Vidal pactó con ERC un pago mensual de 3.000 euros por aceptar su dimisión como senador

Se comprometió a hacer trabajos para la Fundación Irla hasta febrero de 2018 en que prevé reincorporarse a la carrera judicial

Así consta en un correo electrónico que envió el exjuez a Lluís Pérez, director académico de la Fundación Irla y a otra persona llamada Jordi, en el que les reprochaba que no le hubieran pagado la segunda factura que había girado a la citada entidad.

Tras hacer efectiva su dimisión, el juez no podía volver a la carrera judicial ya que fue suspendido de empleo y sueldo por el Consejo del Poder Judicial por un periodo de tres años, que se cumplen en febrero del próximo año.

En este texto, Santiago Vidal afirmaba que, cuando a finales de enero habló con "Marta" y con "Jordi" le hicieron pedir la dimisión como portavoz de ERC en el Senado y la aceptó sin oposición aunque "no tenía la obligación legal de hacerlo".

El texto proseguía: "Pactamos una compensación mensual de 3.000 euros con el compromiso de colaborar con la Fundación Irla, asumiendo yo los gastos inevitables, hasta que el próximo febrero de 2018 me pueda reincorporar a la carrera judicial".

"Desde entonces han pasado cinco meses y sólo he recibido un pago, que corresponde a los dos primeros informes, la verdad es que he pasado de cobrar 4.300 euros netos al mes como senador de ERC a poco más de 900 euros mensuales", se lamenta Vidal, quien precisa que es consciente de que "esto de la política es una ocupación inestable".

En la queja por el impago de la factura del tercer informe que había hecho para la Fundación Irla continuó recordando que era "la primera vez" en más de 30 años de vida laboral que tenía que "pedir el cumplimiento de un acuerdo personal". "Y también será la última --añadió--, por una cuestión de dignidad no pienso volver a hablar más de este tema. La vida me ha enseñado a intentar resolver mis problemas, sobre todo si yo he ayudado a crearlos".