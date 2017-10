Vicepresidente de la CE, a los independentistas en Cataluña: Empiecen por cambiar la Constitución

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, Frans Timmermans, ha advertido este viernes a quienes conducen el desafío independentista en Cataluña de que cualquier proceso debe respetar la ley y, por tanto, si quieren cambios deben "empezar por la Constitución".

"Si no te gusta la ley tienes derecho a querer cambiar la ley, tienes derecho a contestar la ley, pero no tienes el derecho a ignorar la ley. No es posible", ha añadido.