Varios alumnos de la Universidad de Santiago protestan contra profesores que firmaron contra el referéndum

Medio centenar de alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) se ha concentrado a las 14,00 horas de este jueves --ante la Facultad de Políticas-- para protestar contra tres docentes de esta institución compostelana que firmaron el manifiesto 'Parar el golpe. 500 profesores en defensa de la democracia constitucional', contrario al referéndum del próximo 1 de octubre en Cataluña.

Así, alumnos de Dereito y Políticas se han concentrado tras una pancarta en la que se podía leer: 'Non no noso nome' ('No en nuestro nombre').