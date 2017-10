Vara aboga por la unidad y por "dejar que la justicia actúe" contra los responsables de "este crimen democrático"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por la unidad de que quienes apoyan la Constitución y por "dejar que la justicia actúe" contra los responsables de "este crimen democrático", en relación a la situación en Cataluña.

"No puede ser que se tarde de Madrid a Segovia 20 minutos y de Madrid a Badajoz seis horas, eso no puede ser y este país no lo puede permitir", ha asegurado.