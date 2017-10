Vara dice que la salida de los bancos de Cataluña "era previsible"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aseverado este viernes que la salida de algunos bancos de Cataluña, que han decidido cambiar su sede social a otras regiones, "era algo previsible", y ha lamentado que la situación "de tal irresponsabilidad" a la que han conducido a la comunidad catalana sus responsables.

Una reforma en la que "no se parte desde cero", ya que hay varias propuestas encima de la mesa como la Declaración de Granada y la de Barcelona, que supone "una propuesta amplia y cuasi articulada para llevar a texto inmediatamente", además del informe del Consejo de Estado sobre la posibilidad de reformar la Carta Magna, ha explicado.

Para Fernández Vara, en la actualidad es "muy complicado" llevar a cabo una negociación "con los que se han salido de la legalidad", hasta que no vuelvan a ella, ya que según ha recordado, "hay determinados cargos institucionales que el día 7 de septiembre se salieron de la legalidad y hasta que no vuelvan a ella no se puede hablar con gente que se ha salido de la ley y del "Estado de derecho.