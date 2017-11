Vara dice que el exprimer ministro belga "no sabe quién era Franco" y pide defender a Rajoy de este tipo de ataques

Advierte de que hay cosas en las que Bélgica "no es un buen ejemplo" y cree que en la UE queda mucho por avanzar en materia de Justicia

El presidende de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado hoy durante su participación en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, que el exprimer ministro "no sabe quién era Franco" por haber asegurado que Mariano Rajoy se ha comportado como un "franquista autoritario". Además, Vara ha pedido "defender" a Rajoy cuando se pone en duda su capacidad democrática.

Al ser preguntado por las declaraciones realizadas ayer por el exprimer ministro belga Elio Di Rupo, en las que calificó como "franquista autoritario" el comportamiento del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, Fernández Vara ha dejado claro que "ese señor no sabe quién era Franco".

También se ha pronunciado sobre las declaraciones del ministro del Interior belga, Jan Jambon, quien ayer afirmó que España ha ido muy lejos y pidió que intervenga Europa. Ante este tipo de declaraciones Fernández Vara ha pedido que no se permita que se esté jugando con la visión de la democracia en España.

Y en este sentido ha pedido que no se acepte "como válido" lo que se esté diciendo porque "en algunos casos son visiones interesadas". "No debemos aceptar bajo ningún concepto que nadie intente marcar diferencias con la democracia en España y si alguien se mete con el presidente del Gobierno y duda de su capacidad democrática tiene que estar todo el mundo a su lado y defenderle, porque no se están metiendo con él, se están metiendo con el presidente del Gobierno de todos los españoles", ha apostillado.