Urkullu reconoce "el sufrimiento injusto" padecido por los empresarios a causa de ETA y su "compromiso" con Euskadi

Llama a hacer "autocrítica" porque "no hay justificación" para matar "a un semejante" con el fin de "obtener fines políticos"

Ante unos 600 empresarios y representantes institucionales, políticos y sociales, el lehendakari ha emplazado a hacer "autocrítica" porque "no hay justificación" para matar "a un semejante" con el fin de "obtener fines políticos".

"Durante décadas, ETA asesinó, amenazó, extorsionó, secuestró y acosó. No vamos a olvidar el sufrimiento de estas víctimas y su padecimiento, muchas veces en soledad y silencio", ha afirmado.

No obstante, ha apuntado que "recordar y hacer memoria de lo ocurrido es necesario, pero no suficiente", y ha defendido que "tiene valor si se acompaña de una valoración crítica". El lehendakari ha señalado que "no hay justificación" para estos actos, que fueron "absolutamente injustos".