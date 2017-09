Urkullu planteará sus "reflexiones" sobre el 'nuevo estatus', que "en este curso político" debe acordar sus "principios"

Advierte de que Euskadi tiene "un desarrollo de autogobierno que abordar" sin estar "a la espera" de "situaciones" en los partidos

"Y, además, confío en que no sea un juego de 'no me pidas lo que no te puedo dar', cuando está contemplado en el propio Estatuto de Gernika, cuando hay otras comunidades autónomas, como Cataluña, que cuenta con la gestión de centros penitenciarios, donde podríamos hacer un ejercicio de política penitenciaria, no aquella que se vincule no solamente con la ley general penitenciaria, sino con un propósito de resocialización de las personas que cumplen penas en los centros penitenciarios en la Comunidad Autónoma Vasca", ha reiterado.