Urkullu pide la intervención de la UE porque "está en riesgo la estabilidad del Estado" y también de la Unión

Cree que "debe imperar la cordura" porque "no están brillando el sentido de Estado y el fin último de la estabilidad europea"

"Me permito escribirle como europeísta de convicción, no en vano represento la historia de mis antecesores que mostraron su decidida apuesta por el Proyecto europeísta, formando parte, de manera humilde y desde el exilio, del gran proyecto europeo impulsado por los padres fundadores", ha aseverado.

"Yo me he mostrado activo y llevo intentándolo. Considero que la cordura debe imperar y, en estos momentos, el diálogo sin condiciones y con voluntad de acuerdo es absolutamente necesario. Considero también, y me duele decirlo, que el sentido de Estado y el fin último de la estabilidad europea no están brillando, y mucho me temo que ni esté en la agenda política de quienes con responsabilidad política-institucional de Estado debieran contemplarlo", ha subrayado.