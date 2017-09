Urkullu duda que Rajoy suspenda la autonomía en Cataluña si se celebra el referéndum porque "sería un error mayúsculo"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha puesto en duda que el Gobierno central decida suspender la autonomía en Cataluña si el referéndum se llega a celebrar, y ha advertido de que esta opción sería "un error mayúsculo".

El lehendakari ha añadido que no tiene ninguna garantía de que el presidente del Gobierno no optará por esta vía. "No es que me he garantizado nada, ni en un sentido ni en otro, pero son reflexiones de las que he participado, y tengo la esperanza, la confianza en el ejercicio de la política no en base al enfrentamiento", ha explicado.